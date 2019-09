Galeria Marca de Água e ‘Dançando com a Diferença’ inauguram exposição esta sexta-feira

A Associação de Amigos da Arte Inclusiva - Dançando com a Diferença e a Galeria Marca de Água juntaram-se numa parceria que começa agora a dar os seus frutos. Um workshop de desenho orientado pelos performers e artistas plásticos Tânia Carvalho e Luís Guerra, direccionado aos bailarinos da associação, culmina com a exposição que é inaugurada esta sexta-feira, às 19 horas, numa cerimónia que contará com a presença do presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia.

“Deste workshop, que alia música e movimentos de dança à performance do desenho, resultará uma exposição de desenho que conta com trinta e oito obras de médio formato, dos autores nacionais de dança contemporânea, Tânia Carvalho e Luís Guerra, aos quais se juntam os trabalhos desenvolvidos pelos bailarinos, formandos do workshop”, explica a organização.

De relembrar que Tânia Carvalho e Luís Guerra são os curadores artísticos convidados pelo Dançando com a Diferença, para o período 2019/2020.

A exposiçao ficará patente ao público até 17 de Outubro, podendo ser visitada no horário da galeria ou noutro horário mediante marcação prévia.