Fotógrafo Júlio Silva Castro expõe no Teatro Baltazar Dias

A Câmara Municipal do Funchal e o fotografo Júlio Silva Castro inauguram, na próxima quinta-feira, 7 de Março, às 18 horas, a exposição de fotografia intitulada ‘Contra’ Luz dos Palcos, no Salão Nobre do Teatro Municipal Baltazar Dias.

Trata-se de uma exposição individual que retrata parte do arquivo fotográfico dos últimos 35 anos e que será partilhada com o público.

A exposição estará patente até ao dia 7 de Abril e retrata alguns movimentos culturais e artísticos, muitos deles únicos na ilha da Madeira.

“Foi na luz e contra luz que encontrei uma forma de preservação de uma memória colectiva e também indivual”, diz o fotógrafo madeirense que sempre aliou a formação na área da fotografia com o “amor pela arte” e uma vasta experiência no retrato dos distintos temas.

Júlio Silva Castro é formado em Fotografia pelo Instituto Português de Fotografia. Ao longo da sua carreira profissional teve a oportunidade de produzir conteúdos para variadas revistas e livros como a ‘Saber Madeira’, ‘GoldenBook’, ‘Islenha’, ‘Lifestyle’, entre outras. Fez diversos trabalhos para Hotéis e Residenciais madeirenses, para empresas vinícolas e diversos livros de culinária.

A sua paixão pela fotografia e pelas mais distintas artes fez com que fizesse parte de inúmeras manifestações culturais, nomeadamente em espectáculos de dança e teatro, onde se destaca trabalhos realizados com a Associação dos Amigos da Arte Inlcusiva – Dançando com a Diferença.