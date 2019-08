Filme de animação da DSEAM ‘A Banana, o Braguinha e os Vilhões’ presente em festival na Grécia

A curta-metragem ‘A Banana, o Braguinha e os Vilhões’, realizada pelos alunos da Direcção de Serviços de Educação Artística e Multimédia (DSEAM), na actividade extraescolar de cinema de animação, foi seleccionada para integrar o programa do festival de cinema internacional AnimaSyros International Animation Festival + Agora, que decorre na Grécia, de 18 a 22 de Setembro.

De acordo com a Direcção Regional de Educação, trata-se do “maior festival do género, na Grécia, e um dos 20 mais importantes do mundo” que começou em 2008 e é realizado anualmente na capital das Cyclades, a cidade neoclássica de Hermoupolis. Inclui projecções, homenagens a festivais internacionais de animação, artistas e estúdios, além de actividades para crianças, jovens e adultos, festas e muitos eventos paralelos.

Este ano, a Animasyros inaugura a secção do mercado de animação ‘Agora’, com o objectivo de se tornar um centro de criação de redes profissionais criativas, visando o desenvolvimento de sinergias entre os profissionais de animação.

Os eventos são gratuitos e decorrem no Teatro Apollo, no Centro Cultural Hermoupolis, na Universidade do Mar Egeu e na praça central de Miaouli, entre muitos outros.

Filme vencedor do Festival ‘Madeira Curtas 2018’

O filme ‘A Banana, o Braguinha e os Vilhões’, vencedor do prémio ‘Melhor Curta de Animação’ do festival ‘Madeira Curtas 2018’, narra a história dos grandes símbolos da tradição madeirense animados (o braguinha, o bolo do caco, o barrete vilão, etc.), que esgrimem argumentos na tentativa de elegerem o grande representante da cultura madeirense.

A funcionar desde 2015, esta actividade extraescolar conta já com a realização de cinco curtas-metragens de animação. Segundo a DSEAM, a elaboração de argumento, guião, storyboard, desenhos, animações, vozes e edição, são actividades desenvolvidas pelos alunos, coordenados pelo professor João Pedro Pereira, que aprendem nesta actividade todos os passos para fazerem um filme de animação.