Festival ‘Raízes do Atlântico’ arranca com Praça do Povo cheia

O Festival ‘Raízes do Atlântico’ iniciou-se com música madeirense e, nesta primeira noite, já registou uma enchente na Praça do Povo. “Mais um grande momento que marca o nosso calendário de animação turística e cultural”, realçou a secretária regional do Turismo e Cultura. Até ao próximo sábado, há muito para ver na Praça do Povo, no âmbito deste festival.

Paula Cabaço afirmou que “é, sem dúvida, uma aposta ganha e mais uma celebração que se realiza com todos, num espaço emblemático e com base numa programação cultural de excelência que combina e promove, conforme o próprio nome do evento indica, diferentes formas de interpretar, sentir e divulgar a música”.

Depois da actuação do grupo madeirense Banda D’Além, segue-se, pelas 22h30, a actuação do grupo oriundo de Portugal continental ‘Ronda dos 4 Caminhos’.

Amanhã, sexta-feira, também pelas 21 horas, terá lugar a actuação dos Mariachi México, também da Madeira, ao que se segue um dos momentos mais esperados, a cargo do cabo-verdiano Tito Paris, pelas 22h30.

Finalmente, no último dia do Festival, a 15 de Junho, caberá à cantora e compositora nacional Maria João Fura subir ao palco, pelas 21 horas, numa noite que encerrará em alta com o espectáculo a cargo do Grupo Brasileiro Mart’nália, marcado para as 23 horas.