Festival de Teatro de Rua anima Funchal entre quinta-feira e sábado

A Câmara Municipal do Funchal promove, esta semana, entre quinta-feira e sábado, o Festival de Teatro de Rua do Funchal, iniciativa organizada em parceria com a Fundação INATEL e com o Teatro Bolo do Caco.

O festival levará às ruas e praças do município projectos regionais e nacionais de teatro, numa manifestação cultural a céu aberto, interagindo, em harmonia, com o público e com os espaços envolventes.

A iniciativa começa esta quinta-feira, dia 11 de abril, com formação em teatro de rua ao longo de todo o dia no Jardim do Almirante Reis, e o primeiro espectáculo às 18 horas. Às 19 horas, há nova performance no Largo do Corpo Santo. Na sexta-feira, o programa é mais extenso, e começa pelas 10 horas na Praça Cristóvão Colombo. Pelas 16 horas, o evento decorrerá na Praça do Carmo, terminando com duplo espectáculo, às 17 e 18 horas, no Largo do Chafariz. Finalmente, no sábado à tarde, haverá teatro de rua no Largo da Restauração (17 e 18 horas), com o encerramento do evento marcado para a Praça do Município, pelas 19 horas.

Paulo Cafôfo destacou, na apresentação, que “o teatro de rua é uma das mais belas expressões culturais, mas tende a ser desvalorizada por não decorrer dentro de uma sala de espectáculos”.

“Esta será, pois, uma oportunidade para desmistificar esse preconceito e dar visibilidade a esta arte, numa cidade cada vez mais dinâmica e culturalmente rica”, realçou.

Na rota do cartaz artístico estão 7 praças ou largos, ou seja, a cultura estará a pulsar por toda cidade, pelo que esta será também uma oportunidade para estimular a economia local.