Está aí a oitava edição do Festival da Canção Juvenil ‘Voz d’Amanhã’

A Secretaria Regional de Educação (SRE), através da Direcção de Serviços de Educação Artística e Multimédia (DSEAM), da Direcção Regional de Educação, promove a oitava edição do Festival da Canção Juvenil ‘Voz d’Amanhã’ em Junho, em data e local ainda a definir, destinado a jovens entre os 15 e os 21 anos, residentes na Região Autónoma da Madeira, que cantem em português.

Os autores interessados em concorrer com letra e música originais devem consultar o regulamento, disponível em www.madeira.gov.pt/dre/Estrutura/Educação-Artística, e entregar as suas propostas na sede da DSEAM, situada na Travessa do Nogueira, n.º 11, até ao dia 5 de Abril, novo limite da fase prevista para a entrada dos temas a concurso.

Pela segunda vez consecutiva, este festival integrará apenas temas inéditos, acompanhados ao vivo por uma banda composta por professores e/ou alunos das Actividades Artísticas Extraescolares da DSEAM. Um júri, composto por cinco elementos nomeados pela organização, terá em consideração a música, a letra e a interpretação para atribuir o veredicto final. Serão distinguidos com troféus o intérprete e os autores da canção vencedora.

No ano transacto, a vencedora foi a jovem intérprete Sofia Almeida, com o tema da sua autoria ‘Além Mar’, que recebeu os prémios ‘Secretaria Regional de Educação’ e ‘Fórum Madeira’. O segundo lugar foi atribuído a Elisa Silva, que arrecadou o prémio ‘Intérprete Eventos Madeira’, com o tema ‘Eu sei... são escolhas’, da autoria de Márcio Faria.