Espectáculo de Fernando Rocha juntou ontem milhares em São Vicente

Tal como já era esperado, Fernando Rocha encheu ontem a vila de São Vicente, com um espectáculo há muito aguardado pelos madeirenses. Organizado pela Poncha de São Vicente, a performance do humorista português, inicialmente prevista para o dia 28 de Outubro e adiada devido às condições meteorológicas adversas, acabou por se realizar ontem à noite, com casa cheia, num ambiente festivo de Verão.

Depois da ‘intervenção humorística’ de Fernando Rocha, a animação prosseguiu com a selecção musical do DJ Maciel Ferreira.

Humorista, apresentador de televisão e actor português, Fernando Rocha começou a ser conhecido depois ter vencido o concurso da TVI ‘Ri-te, Ri-te’. Fez parte do programa humorístico transmitido pela SIC, ‘Levanta-te E Ri’, assim como de ‘Os Malucos do Riso’ e ‘Maré Alta’.

Além disso, fez alguns trabalhos como apresentador de televisão, na SIC, com o programa humorístico ‘Ou Bai ou Rocha’ e ‘A Ganhar’.