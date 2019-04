Esgotados bilhetes para concerto do Coro de Câmara no MUDAS, na Calheta

Estão esgotados os bilhetes para o concerto do Coro de Câmara que se realiza no dia 12 de Abril, pelas 21 horas, no MUDAS, na Calheta.

Hoje, dia 9 de Abril tal como noticia o DIÁRIO na edição impressa, o grupo actua, pelas 21 horas, no Centro de Congressos da Madeira. Amanhã, no Centro de Congressos do Porto Santo e no dia 13 de Abril regressa a este espaço para mais um concerto, às 20 horas. Ainda há bilhetes para estes espectáculos.

Recorde-se que hoje começa o primeiro de uma série de performances da ‘Petite Messe Solennele’, de Gioachino Rossini, produzidas pelo Coro de Câmara da Madeira.