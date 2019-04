Coro Infantil Pequenos Avessos esta sexta-feira na Capela da Boa Viagem

A Câmara Municipal do Funchal prossegue, esta semana, o programa cultural anual da Capela da Boa Viagem. Esta sexta-feira, dia 12 de Abril, pelas 19 horas, a actuação ficará a cargo do Coro Infantil Pequenos Avessos, o novo projecto da Associação Avesso para crianças entre os 6 e os 12 anos.

Sob a direcção das maestrinas Susana Brito e Rita Malaca, este coro é formado por cerca de 30 crianças e tem participado activamente na vida cultural do concelho da Ponta do Sol, desde 2016. Esta será, assim, mais uma oportunidade para continuar a diversificar e complementar a oferta cultural do concelho, desta feita com um espectáculo mais direccionado aos mais novos.

Refira-se que o objectivo da autarquia é capitalizar cada vez mais a Capela da Boa Viagem como núcleo artístico e cultural para a Zona Velha da cidade.