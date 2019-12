Conservatório leva Natal ao Palácio com recital do Ensemble de Música Antiga e do Quarteto de Cordas

O Palácio de são Lourenço recebe, esta sexta-feira, pelas 18 horas, um recital do Ensemble de Música Antiga e do Quarteto de Cordas do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira. Este espectáculo insere-se na iniciativa ‘Natal no Palácio.

“Este concerto abrirá com a apresentação de um pequeno repertório musical representativo de três distintas épocas musicais - o classicismo, com o Minuetto de L. Boccherini; o Romantismo, com a Serenata de F. Schubert e, por fim, o modernismo, e apropriado ao clima natalício, com o tradicional Jingle Bells – protagonizados pelo Quarteto de Cordas do Curso Profissional de Instrumentista do Conservatório”, refere a instituição de ensino.

“Logo de seguida, apresentar-se-á no palco o ensemble de música barroca da classe de conjunto ‘Estúdio de Música Antiga’, apresentando um repertório inteiramente dedicado ao estilo francês da primeira metade do séc. XVIII e focado na figura do compositor J.B. Lully. O programa deste ensemble visa apresentar uma amostra representativa das principais formas musicais que caracterizaram o estilo francês, desde a solene Ouverture até aos passos leves e alegres de dança, assim como os momentos reflexivos dos Ritournelles. O agrupamento, nesta ocasião e de acordo com as exigências do programa, alternará peças envolvendo todos os músicos (tutti) e peças só para determinado conjunto de instrumentos, criando uma certa variedade tímbrica ao longo da apresentação”, acrescenta a nota enviada à comunicação social.

Os professores Yuriy Kyrychenko e Giancarlo Mongelli são os responsáveis pela direcção artística e pedagógica.

Programa do concerto:

1 - Luigi Boccherini: Minuetto em lá maior

2 - Franz Schubert: Serenata

3 - Tradicional natalício: Jingle Bells

4 - Jean-Baptiste Lully: Suite instrumental de “Le Bourgeois Gentilhomme”, “Ballet de la nuit” e “Le Mariage Forcé”

• Ouverture

• Ritournelle

• Gavotte

• Bourrée

• Rondeau

• Canarie

• Marche pour la Cérémonie des turcs

• Chaconne

Formações artísticas:

- Quarteto de Cordas do Curso Profissional de Instrumentista:

- Violinos: Gabriela Ascensão, Ruben Camacho

- Viola d’Arco: João Marcos

- Violoncelo: Gabriel Damasceno

- Responsável: Prof. Yuriy Kyrychenko

- Ensemble instrumental da classe de conjunto “Estúdio de Música Antiga”

- Flautas de bisel: José Bento, Maria Inês Ferreira

- Violinos 1º: Gabriela Assunção, Anna Silva, Rodrigo Ferreira

- Violinos 2º: Ruben Camacho, Nuno Romão

- Viola d’Arco: João Marques

- Violoncelos: Gabriel Tosarin, Matias Assunção

- Cravo e percussões: Joana Macedo, Mariana Meireles, Francisco Fernandes

- Responsável: Prof. Giancarlo Mongelli