Conheça as propostas do roteiro desta quinta-feira

Lançamento do livro de Teresa Valério

Teresa Valério lança esta tarde, às 18 horas, o livro ‘Para Além do Sonho’, numa cerimónia marcada para o Museu Casa da Luz, no Funchal.

O prefácio foi escrito pelo ex-presidente do Governo Regional, Alberto João Jardim

Depois de ter escrito alguns pequenos romances passados em São Vicente, Santana, Santa Maria Maior e Santo António, freguesias onde passou algumas das suas vivências e “estórias”, optou por ir agora até ao Porto Moniz, onde o marido trabalhou ao serviço da Empresa de Electricidade da Madeira. A autora dedica este livro a todas essas pessoas, muitas já desaparecidas e aos seus familiares que hoje, passados cinquenta anos, ainda se recordam deles.

Feira das Vontades

Arranca hoje, às 18 horas, a Feira das Vontades, um evento promovido pela Casa do Voluntário e que decorrerá até domingo no Largo da Restauração e na Placa Central, no Funchal.

O evento vai na sua 17.ª edição, tem carácter anual e decorre em parceria com a Garota do Calhau, a Casa Do Povo do Curral das Freiras, a Direcção Regional da Juventude e Desporto, a Liga Portuguesa Contra Cancro e a Casa de Saúde Câmara Pestana.

A Feira das Vontades surgiu em 2003 e tem como principal objectivo mostrar à comunidade o trabalho desenvolvido pelas instituições da Região que trabalham com voluntários, o trabalho realizado junto do público bem como partilhar experiências e trocar informação e, por esta via, incentivar a prática do voluntariado, enquanto expressão de cidadania activa.

Porta 33 dinamiza projecto no Porto Santo

A instituição cultural Porta 33, através de um protocolo assinado há algumas semanas com a autarquia do Porto Santo vai dinamizar a antiga escola da Vila durante 10 anos. A primeira iniciativa intitulada ‘Redesenhar a Escola da Vila’, arranca hoje, dia 14, e decorre até 16 de Novembro.

Apresentação de espectáculo no Bahia

O Restaurante Bahia, do Casino da Madeira, acolhe às 19h30, nova apresentação do espectáculo ‘It Takes Two – Greatest Duets’. O novo programa para as quintas-feiras do Bahia é produzido por Luís Sousa e Vânia Fernandes.