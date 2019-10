‘Congresso Internacional: Fotografia e Viagem’ esta quinta-feira no Colégio dos Jesuítas

Realiza-se amanhã, pelas 09h45, no Colégio dos Jesuítas, a sessão de abertura do ‘Congresso Internacional: Fotografia e Viagem’. O secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, estará presente na iniciativa.

O evento é uma organização da Secretaria Regional de Turismo e Cultura e irá debater, durante dois dias, a relação complexa entre fotografia e viagem, do século XIX ao início do século XX (até 1920), com um tema académico fundamental para entender a presença da fotografia no quotidiano.

Decorrerá nos dias 24 e 25, no Colégio dos Jesuítas, e traz à Madeira quatro especialistas nas áreas da fotografia, da literatura de viagem e da antropologia, assim como um conjunto de cerca de 20 comunicações de investigadores de Portugal, Espanha, França, Itália, Hungria e Turquia que desenvolvem trabalho teórico e teórico-prático no âmbito da fotografia.

O congresso acontece no contexto da reabertura do Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente’s, sendo, por isso, uma oportunidade de divulgar e tornar acessível aos oradores convidados, um património único e singular no que concerne ao registo fotográfico do arquipélago da Madeira, desde 1860.