‘Concerto Barroco’ da AOCM conta com a flautista Maria Clara Costa

A Associação Orquestra Clássica da Madeira (AOCM) apresenta amanhã, dia 22, o concerto ‘Natal Barroco’ às 11 horas, no Museu de Electricidade – Casa da Luz.

Para este concerto, que contará com a presença do Funchal Baroque Ensemble (FBE) e da flautista madeirense Maria Clara Costa, a temática prende-se com a recreação da imagem sentimental e idílica do Natal evocada pelas obras musicais escolhidas.

Giancarlo Mongelli, director musical do grupo, refere que a flauta de bisel, instrumento que desde a antiguidade, especialmente no período barroco, esteve sempre associado aos temas pastorais, será a figura principal deste programa musical.

“De facto, o pano de fundo tradicional das músicas natalícias, eram os andamentos musicais de ‘Pastorale’, ou seja, músicas tocadas pelos pastores que, na época do Natal, andavam pelas cidades da Europa católica em lembrança evocativa dos pastores de Belém, assim como representados nos quadros bucólicos da Natividade”, salientou o director musical que ‘introduziu’ em todas as músicas deste concerto, algum andamento ou momento ‘pastoral’.

O FBE apresentar-se-á ao público com 10 elementos e terá um repertório que gira em volta de uma única temática, aravés de uma performance historicamente informada das obras propostas. É ainda objectivo do ensemble dar a conhecer ao público obras que, recentemente, foram redescobertas e que são pouco conhecidas, aliando peças consagradas na história da interpretação e frequentemente presentes nas temporadas artístico-musicais dos palcos internacionais.

Serão apresentadas as obras Primeiro Ballet de Village op. 52 de J.B. Boismortier; Concerto da Câmera em Sol menor de G. P. Telemann; Concerto Pastorale de J.Ch. Pez e Concerto Musical n.º 8 de J.Ch. Schieferdecker.

Os bilhetes (10€ - público em Geral, 4 € - crianças e jovens dos 6 aos 14 anos) estarão à venda no local e no dia do concerto a partir das 10 horas. Os alunos do CEPAM e da DSEAM terão entrada livre mediante apresentação do respectivo cartão e disponibilidade de sala.

Percurso de Maria Clara Costa

Iniciou os estudos musicais no Gabinete Coordenador de Educação Artística aos 6 anos como aluna de violino. Aos 11 anos começou a aprender flauta de bisel e aos 15 ingressou no Conservatório - Escola das Artes da Madeira. É licenciada em Flauta de Bisel pela Escola Superior de Música de Lisboa, onde foi aluna de Pedro Couto Soares, concluindo um Mestrado em Ensino da Música na mesma instituição. Atualmente estuda com Daniel Bruggen e Reine-Marie Verhagen no Conservatório Real de Haia (Holanda).

Como cantora é, presentemente, membro do ensemble vocal Cappella Stella Maris, grupo esse que se dedica à interpretação de repertório polifónico Franco-Flamengo. Integra o grupo português Il Dolcimelo desde 2012.