‘Cinderella Cyborg’ de Júlio Resende é editado este mês em Espanha

O álbum mais recente do pianista e compositor português Júlio Resende, ‘Cinderella Cyborg’, é editado este mês em Espanha, e será apresentado ao vivo no dia 29, em Madrid, foi anunciado esta segunda-feira.

O álbum, editado em Portugal em Outubro de 2018 pela Sony, chega a Espanha na sexta-feira com selo da Warner Music Spain, de acordo com a empresa de agenciamento e produção cultural Fado in a Box, em um comunicado divulgado esta segunda-feira.

‘Cinderella Cyborg’ é apresentado ao vivo no dia 29 deste mês em Madrid, no Café Central.

O mais recente álbum de Júlio Resende é “uma fantasia de união que demonstra que mesmo quando a vida parece madrasta, há uma história de amor que pode surgir em qualquer lugar”.

O pianista e compositor Júlio Resende começou o seu percurso no jazz, passando depois pelo fado, pela palavra e o pop-rock.

Depois de gravar em quarteto e trio os três primeiros álbuns, “Amália por Júlio Resende “ (2013) foi o primeiro trabalho a solo do pianista.

Em “Poesia Homónima” (2015), musicou poemas de Eugénio de Andrade e de Gonçalo M. Tavares, na voz do psiquiatra Júlio Machado Vaz.

Júlio Resende faz também parte da banda Alexander Search, projecto inspirado na poesia inglesa de Fernando Pessoa em que os músicos, tal como o poeta, assumem personagens, e cujo álbum de estreia foi editado em 2017.

Além disso, já tocou com intérpretes como Aldina Duarte, Cuca Roseta, Ana Bacalhau, Cristina Branco, Silvia Pérez Cruz e Ana Moura.