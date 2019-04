Ciclo de Cinema LGBTI regressa ao Funchal no próximo fim-de-semana

O 15.º Ciclo de Cinema LGBTI (CCLGBTI) no Funchal está de volta, entre os dias 11 e 13 de Abril, propondo ao público uma série de filmes de temática ‘queer’, para assistir no Balcão Cristal (sito ao n.º 206, da Rua de Santa Maria, no Funchal).

Organizado na Madeira desde 2016 (e desde 2004 a nível nacional), este evento tem como objectivo sensibilizar a população em geral para a realidade da juventude LGBTI, abordando questões como a homossexualidade, a bissexualidade, a homoparentalidade, questões intersexo, o ‘coming out’ e as questões trans.

Através da visualização de filmes seguido de debates, o Ciclo de Cinema LGBTI do Núcleo LGBTI Madeira é uma iniciativa que, regionalmente, contribui para o fim da invisibilidade e do silêncio para com a diversidade de orientação sexual e de identidade e/ ou expressão de género. Sendo um dos poucos (senão o único) evento do ano onde se fala abertamente, e para o público em geral, sobre estas realidades.

Assim, através dos vários filmes exibidos, é proporcionado um espaço onde os jovens LGBTI, ou com dúvidas, poderão também contactar com histórias ligadas à questão da orientação sexual e/ou identidade ou de género e reflectir acerca de temas pertinentes e inerentes à sua realidade, num ambiente de convívio. Além disso, é uma oportunidade para levarem família e amizades que poderão entrar em contacto com realidades semelhantes.

A entrada é livre e gratuita para o público em geral.

Programa do CCLGBTI 2019:

Quinta-feira, 11 de Abril

19h00 - Professor Marston and the Wonder Women

21h00 - Debate: Relações Não-monogâmicas

Sexta-feira, 12 de Abril

18h30 - Cloudburst

20h15 - Debate: Mulheres queer

22h00 - Romeos

23h50 - Debate: Questões trans

Sábado, 13 de Abril de 2019

17h00 - Disobedience

19h30 - Debate: Homossexualidade vs. Religião

21h00 - Call me by your name

23h40 - Debate: Juventude LGBTI+