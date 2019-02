Carlos do Carmo anuncia fim da carreira

Carlos do Carmo anunciou, através de um comunicado, que vai abandonar os palcos. Os seus últimos concertos irão acontecer a 2 de Novembro no Coliseu do Porto e a 9 de Novembro no Coliseu dos Recreios.

O anúncio sucede numa altura em que o cantor se encontra em estúdio a gravar aquele que, muito provavelmente, também será o seu último álbum de originais.

No novo disco, que tem data de saída marcada para Outubro, Carlos do Carmo canta temas de Manuel Alegre, José Luís Tinoco e Jorge Palma.

Além do comunicado, foi também divulgado um vídeo, registado em sua casa, em que Carlos do Carmo, que este ano completa 80 anos de vida, anuncia o abandono dos palcos.

“Este será o ano da despedida sem amarguras, sem azedumes, mas de muita gratidão”, disse.

Veja o vídeo na íntegra.