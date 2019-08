Capela da Boa Viagem, no Funchal, acolhe actuação do Grupo Coral do Arco da Calheta

A Câmara Municipal do Funchal prossegue, neste mês de Agosto, com o programa cultural anual da Capela da Boa Viagem, na Zona Velha da cidade, um espaço que foi requalificado pela Autarquia em 2018 e tornou-se, desde então, num “novo polo cultural” da Baixa funchalense, acolhendo todos os meses eventos direccionados para o canto coral.

Assim, na próxima sexta-feira, 9 de Agosto, pelas 19 horas, será a vez do Grupo Coral do Arco da Calheta utilizar este ‘palco’ em mais um concerto de promoção da música tradicional madeirense.

O Grupo Coral do Arco da Calheta é constituído actualmente por 19 elementos e foi fundado em 1987 por Carlos Moniz, sob a Direção Artística do saudoso Maestro e Tenor João Victor Costa. O grupo destacou-se, logo no primeiro ano de existência, com a organização do I Encontro de Grupos Corais da Região Autónoma da Madeira. De destacar também a presença nos seus reportórios de obras de cariz religioso, da autoria do Maestro Victor Costa, e que são habituais em diversas manifestações de fé na Região.

“Este é mais um evento de entrada gratuita promovido pela Autarquia do Funchal, que tem vindo a valorizar quer o património municipal, quer os artistas regionais, dando visibilidade a espaços icónicos da cidade, e palco para que estes grupos possam continuar a divulgar a nossa cultura comum”, refere nota do da Câmara do Funchal.