Black Dog Blues Band e de Blue Oak animam Cais do Carvão

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) prossegue, este sábado, dia 13 de Abril, a dinamização do programa cultural anual definido para o Cais do Carvão. Esta sábado, o ponto alto serão as actuações de Black Dog Blues Band e de Blue Oak a partir das 18h30, numa tarde de ‘Blues no Cais’.

O recinto estará aberto ao público a partir das 14 horas, com a presença de artesãos e pequenos empreendedores locais.

No campo musical, o grupo Black Dog Blues Band nasceu em São Paulo (Brasil), no ano de 1989, tendo sido fundado por Daniel Henriques, músico que conheceu muitas das referências internacionais de Blues das década de 1980 e 90. A banda é actualmente constituída por Daniel Henriques na voz e harmónica, Eduardo Fernandes na bateria, Rodolfo Cró na guitarra e Énio Pereira no baixo.

Já os Blue Oak são uma banda composta por sete elementos com perfis distintos, que se juntaram pelo prazer de misturar os mais conhecidos sons de blues, soul, funk e rock clássico. Este projeto tem na voz Bárbara Campos, Humberto Anjo nas teclas, Geraldino Camacho na bateria, Óscar Velosa na guitarra, Bruno Rodrigues no Baixo e Andreia Romano e Tatiana Velosa como Backvocals.

Haverá ainda uma projecção audiovisual do artista Hernando Urrutia, com o projecto ‘olhAR-TE MAIS ALÉM’.