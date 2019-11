Artista plástico Diogo Goes com agenda cheia ao longo do mês de Novembro

Diogo Goes, artista plástico madeirense, revelou aquela que será a sua agenda para o corrente mês de Novembro, contando com diversas iniciativas em diversas áreas. Duas conferências, quatro visitas orientadas, uma oficina de expressão plástica e júri de concurso são as actividades já confirmadas, que acumula com outros projectos artísticos que tem a decorrer.

No dia 22 de Novembro, pelas 10 horas, Diogo Goes será o orador convidado de uma aula-conferência que vai decorrer na Universidade da Madeira, no Campus da Penteada. “As narrativas contemporâneas no processo criativo” dão o mote para a inicaitva. A aula conferência será dirigida a alunos do Mestrado de Design de Média Interactivos, daquela instituição.

Já no dia 30 de Novembro, pelas 18 horas, Diogo Goes vai participar na XXV Semana Cultural da Ilha. O artista será o orador convidado, pelo terceiro ano, para o programa apresentado pela Casa do Povo da Ilha, desta vez, para integrar um painel de mesa redonda. ‘Eventos: Passado não é sinónimo do Presente e do Futuro’ é o tema deste ‘debate’.

Visitas orientadas na Marca de Água

Antes, nos dias 19 e 20 de Novembro, pelas 10h30, Diogo Goes irá orientar duas visitas à exposição ‘Árvore, uma linha à diáspora’, actualmente patente na Galeria Marca de Água, exposição que é da autoria de Dina Pimenta e que será dirigida a alunos do 12º ano de Artes Visuais da Escola Secundária Francisco Franco. Também nos dias 21 e 28 de Novembro, pelas 17h30 e 18 horas, respectivamente, Diogo Goes irá orientar outras duas visitas guiadas, desta vez contando com a presença da artista. Estas visitas orientadas são dirigidas aos alunos da Licenciatura em Turismo do ISAL, onde leciona e aos alunos Mestrado em Literatura, Cultura e Diversidade da Universidade da Madeira, respectivamente.

Concurso de Anjos na Casa de Saúde Câmara Pestana

No âmbito das oficinas de expressão plástica desenvolvidas por séniores, Diogo Goes será júri do ‘Concurso de Anjos’ organizado pelo sexto ano consecutivo, pela Casa de Saúde Câmara Pestana. No dia 28 de Novembro às 14 horas, o Auditório São Bento Menni, irá acolher a cerimónia de entrega dos prémios do concurso e apresentação dos trabalhos.

Oficinas de expressão plástica no Espaço Sénior das Cruzes

O Espaço Sénior das Cruzes, tutela da Sociohabita Funchal E.M. irá receber no próximo dia 06 de Dezembro, pelas 15 horas uma oficina de Natal de expressão plástica, desenvolvida pelo artista plástico Diogo Goes.