Apresentações de teatro do Conservatório no Polo de São Martinho e Casa da Cultura de Câmara de Lobos

De 11 a 17 de Dezembro os alunos do Curso Profissional de Artes do Espectáculo – Interpretação (CPAE-I) do Conservatório, Escola das Artes da Madeira, apresentam os seus exercícios de teatro de final de período. Os de 1.º e 2.º anos no Polo de São Martinho e os de 3.º ano, na Casa da Cultura de Câmara de Lobos.

Nos dias 11 e 12 de Dezembro, o 2.º ano do CPAE-I, sob a orientação do professor João Paiva, apresenta ‘O Mundo como está’, a partir do conto de Voltaire. A apresentação acontece pelas 21 horas, no Polo de São Martinho do Conservatório, num projecto que para além do cariz inerente ao exercício de teatro, tem também uma vertente solidária e multidisciplinar, procurando assim uma formação de valores dos alunos e do público em geral.

Já nos dias 13 e 14 de Dezembro, pelas 21 horas, é a vez da Casa da Cultura de Câmara de Lobos acolher o projecto do 3.º ano do CPAE-I, ‘ÀS ESCURAS’ de Davey Anderson. Uma história de James, um jovem às escuras. A peça constrói-se numa tentativa insistente e desesperada de se lembrar do passado, de entender o porquê, de compreender a origem do aprisionamento da escuridão.

A 16 e 17 de Dezembro, pelas 21 horas, será a vez do ‘Desensaio’, que irá ser apresentado no Polo de São Martinho, sob a orientação do professor Diogo Correia Pinto. De acordo com a sinopse: um grupo de teatro juvenil tenta ensaiar uma comédia de Shakespeare e o encenador resolveu abrir um ensaio ao público. Os aspirantes a actores é que não parecem lá muito bem preparados para tamanha responsabilidade e sucedem-se acontecimentos e peripécias dignos de quem está a começar nestas lides.

A entrada é livre para estas apresentações, mediante reserva de bilhetes junto dos alunos e docentes do CPAE-I.