ANSA/Orquestra Clássica da Madeira realiza concerto no salão nobre da ALM

A ANSA/Orquestra Clássica da Madeira promove um espectáculo no dia 23 de Março, pelas 18 horas, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira (ALM).

Para este concerto, convidou o oboísta e maestro inglês Gordon Hunt que tem uma distinta carreira de orquestra como principal oboé na Orquestra Filarmónica e na Orquestra de Câmara de Londres, sendo que anteriormente ocupou o mesmo cargo na Orquestra Filarmónica de Londres, onde também tocou como oboísta principal convidado da Orquestra Filarmónica de Berlim.

Os bilhetes custam entre 5 e 20 euros e estão disponíveis no La Vie Funchal Shopping Center - Loja Naturalmente Português (Piso 1), das 09 às 22 horas e no dia do concerto no local, a partir das 14 horas.

Eis o programa:

W. A. Mozart [1756-1791] - Sinfonia nº1 em mi bemol maior k16 [1764]

W. A. Mozart [1756-1791] - Concerto para oboé e orquestra em Dó maior K314 [1777]

Ludwig van Beethoven [1770-1827] - Sinfonia nº4 em Si bemol maior Op. 60 [1806]