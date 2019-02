‘Ana’ revela Bruno Saavreda e homenageia mulheres

Bruno Saavreda é autor em destaque no próximo Photobook Clube Madeira. Este amante da fotografia de Bahia, no Brasil, apresenta quinta-feira o seu livro de fotografia intitulado ‘Ana’. Esta é a 34.ª edição promovida pelo colectivo, para acompanhar a partir das 19h30, no Espaço 116, localizado na Rua Latino Coelho nº 51, no Funchal.

‘Ana’ é também a personagem central do trabalho de fotografia da autoria de Bruno Saavreda, que com a sua lente acompanha os últimos dias desta mulher, retratando o “quotidiano intimista, os gestos e afectos que povoam a parte final do seu trajecto de vida”. ‘Ana’, diz o texto introdutório da autoria de Nuno Verdial Soares, é ainda uma homenagem a todas as mulheres do mundo que, “aparentemente frágeis e vulneráveis, são, decididamente, inquebráveis, inesquecíveis e exemplares para todos nós”.

Saavreda trocou o Brasil por Portugal em 2004, tinha 17 anos. Mas foi em Macau que se dedicou primeiro ao estudo da fotografia, entre 2011 e 2014, estudo este que continuou em Lisboa na Restart- Instituto de Criatividade, Artes e Novas Tecnologias. O fotógrafo Jorge Simão e a fotógrafa Pauliana Valente Pimentel são outros que contribuíram para o aperfeiçoamento em workshops. Em termos de exposição, apresenta no currículo’ Made in China’, ‘Flavors’ e ‘Possibility’, mostras que estiveram em diversos espaços.