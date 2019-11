$!Alison Jesus apresenta ‘Mara, a Menina de Boca Doce’

“Quando passava pelo corredor da fruta e dos vegetais, nem sequer olhava para eles... para as suas cores que, muitas vezes, se confundiam com um arco-íris”. Esta é a história de ‘Mara, a Menina de Boca Doce’, um livro da nutricionista e autora Alison Jesus, sobre a alimentação, destinado às crianças dos 6 aos 8 anos idade.

O livro, com a chancela da Cordel d’ Prata, tem lançamento marcado para 13 de Dezembro, às 19 horas, na FNAC da Madeira.

Resumo

“Mara, mais conhecida por boca doce, era uma menina que adorava tudo o que fosse doce! Dos bolos aos chocolates, das gomas aos sumos, tudo era incrivelmente delicioso! Esta descontrolada paixão pelos doces era partilhada com o avô Zé, com quem passava a maior parte do tempo.

Um dia, durante um passeio no parque, em que os dois se deliciavam com um gelado de chocolate, o avô Zé cai no chão muito maldisposto! Mara ficou logo preocupada e não terminou mais o seu gelado favorito. O que ela não sabia é que todo aquele mal-estar era por causa da paixão exagerada por tudo o que era doce.

A partir desse valente susto, Mara descobre com a nutricionista do avô o maravilhoso mundo da alimentação saudável...e fica a conhecer grandes amigos da nossa alimentação: os companheiros hortícolas, a importante fruta e as indispensáveis leguminosas.

E sobre o grande vilão do açúcar? Nunca mais quis saber dele!”

Sobre a autora

Alison Karina de Jesus nasceu em Caracas, na Venezuela, em 1993. Vive na Madeira desde 2002. Em 2005, com apenas 11 anos a sua vida mudou radicalmente, momento em que foi vítima de um acidente que fez com que, actualmente, a sua vida ande sobre rodas.

Licenciou-se em Ciências da Nutrição pela Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto (FCNAUP), em 2015. É nutricionista, membro efectivo da Ordem dos Nutricionistas desde 2016, tendo-se dedicado à comunicação em que escreve para revistas, jornais e blogues, sendo responsável pelos artigos de nutrição no blogue bastidores.pt da apresentadora de televisão, Joana Teles.

Trabalhou como nutricionista na Direcção Regional de Educação da Região Autónoma da Madeira, em que desenvolveu o seu trabalho em escolas da Região. Foi também responsável pela organização das I Jornadas de Nutrição da Região Autónoma da Madeira, que decorreram este ano. Em Fevereiro passado foi também oradora na 2ª edição do TEDxFunchal.

Participa no programa Madeira Viva, da RTP Madeira, e é locutora no programa da Engenharia Rádio Ondas Nutricionais, onde aborda temas da nutrição.