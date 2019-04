AJEM realiza casting para o desfile ‘Madeira Flower Collection’

A sede da Associação de Jovens Empresários da Madeira (AJEM) recebe, esta segunda-feira, entre as 16 e as 19 horas, um casting com o objectivo de seleccionar manequins para integrar no desfile ‘Madeira Flower Collection’, que acontece no dia 11 de Maio, junto ao Cais 8, na Praça do Povo.

O casting está destinado a manequins femininos, a partir dos 16 anos de idade. Deverão ter uma altura mínima de 1,70 metros e podem ou não estar agenciados.

Nesta primeira fase serão seleccionados entre 35 a 40 manequins. No dia 15 de Abril, haverá novo casting, onde será feita a selecção final.

Recorde-se que este evento está integrado na Festa da Flor que, este ano, incluiu o desfile de uma colecção de moda que tem como tema as flores. Ao todo serão 30 peças de 10 criadores a apresentar ao público. Refira-se que estas serão depois usadas também para promover a Madeira e este cartaz nas feiras internacionais.

Lúcia Sousa, Hugo Santos, Sandra Vieira, André Pereira, Karla Vieira, Mariana Sousa, Henrique Teixeira e Sara Luís Gomes são alguns dos criadores que irão participar no evento. Cada um deles irá criar três coordenados, formando assim a ‘Madeira Flower Collection’.