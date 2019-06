7.º concerto comentado da Orquestra Académica do Conservatório em Machico

Dando continuidade ao ciclo de concertos comentados, a Orquestra Académica do Conservatório - Escola das Artes da Madeira, realiza o 7.º concerto deste ciclo, no dia 14 de Junho, às 21 horas, no salão paroquial da igreja do Piquinho, Caramanchão, em Machico, sob a direcção do maestro e professor Francisco Loreto.

Para além da missão de formar os alunos como músicos, a Orquestra Académica do Conservatório desenvolve também esforços em contribuir para a formação de públicos de música sinfónica e é dentro deste objectivo que se insere este ciclo de concertos comentados, onde o maestro apresenta ao público a constituição da Orquestra e contextualiza cada uma das obras interpretadas, para que assim o público possa, mais facilmente, descobrir o mundo maravilhoso que está por detrás destas fantásticas obras da história da música.

Do programa do concerto consta um repertório sinfónico constituído pelo concerto de violino em Mi menor, de Felix Mendelssohn, com o solista Rodrigo P. Freitas no violino, pelo concerto de flauta op. 283 de Carl Reinecke, com a solista Ana Catanho, seguindo-se a fantástica abertura ‘Egmont’ op. 84 de L. v. Beethoven. A finalizar este concerto comentado, será interpretada a brilhante ‘Dança Sinfónica n.º 1’ de Eduard Grieg e a imponente ‘Abertura 1812’ de P. Tchaikovsky.

Este é o 4.º concerto comentado no Município de Machico, depois de, nos anos anteriores, o ter feito na Igreja Matriz de Machico, na Igreja do Caniçal e na Igreja do Porto da Cruz.