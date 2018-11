15 anos de Madeira Dig retratados em exposição fotográfica no Mini Eco Bar

A nova edição do Madeira Dig, festival dedicado à música electrónica e experimental, que acontece este ano na Calheta e na Ponta do Sol, de 30 de Novembro a 3 de Dezembro, será apresentada este sábado no Mini Eco Bar, no Funchal.

Desta vez, a festa de apresentação servirá também para assinalar os 15 anos de produção contínua deste festival, através de uma exposição fotográfica retrospectiva que pretende mostrar ou relembrar alguns dos mas importantes momentos do Mafeira Dig desde 2004, ano em que se iniciou o certame internacional por onde já passaram “mais de uma centena de artistas de renome mundial da cena vanguardista electrónica e digital”, refere a organização em comunicado.

A música estará a cargo de vários nomes conhecidos. Começa com a selecção do produtor de eventos, radialista e selector, Rui Pedro, que embalará a casa da Rua da Alfândega por sonoridades de âmbito exploratório, numa viagem que aglutinará alguns dos mais importantes nomes que já passaram pelo Madeira Dig. Logo depois, será a vez de Hernandez entrar em cena. Aquele que é um dos mais conhecidos, experientes e conceituados dj’s madeirenses, iniciou a sua carreira no início nos anos 90 e desde então tem ocupado cabinas em diferentes países como Alemanha, França, Rússia, Holanda ou Espanha. Destacam-se ainda actuações em Beijing, Tailândia, Zhuai e Macau, onde passou uma temporada da sua carreira e criou a sua produtora: SideFX Records.

Com tónicas no âmbito da house music e do techno, a viagem sonora no Mini inicia-se logo após a projecção da video-arte de Hernando Urrutia. O projecto olhAR-TE SEMPRE é um conjunto de obras de vídeo-arte apresentadas em Festivais, Bienais e Encontros Internacionais da área que abrange obras desde o ano 2014 até ao 2018, focadas no poder da comunicação não verbal.

A exposição fotográfica Madeira Dig 15 Anos e o projecto olhAR-TE SEMPRE estarão também patentes na Estalagem da Ponta do Sol durante os dias do festival, com entrada livre para o público em geral.