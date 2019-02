11.º volume da ‘Coleção Madeira Música’ dedicado ao ‘Teatro de Revista na Madeira’

A Secretaria Regional de Educação (SRE) apresentou esta terça-feira, 26 de Fevereiro, no Auditório da Direcção de Serviços de Educação Artística e Multimédia (DSEAM), o 11.º volume da ‘Colecção Madeira Música’, dedicado ao ‘Teatro de Revista na Madeira’.

O 11.º volume em formato CD-ROM+Áudio é dedicado ao teatro de revista de autores madeirenses da primeira metade do século XX. Entre 1909 e o início da década de 1960, foram produzidas dezenas de revistas originais, em espectáculos que juntavam escritores, compositores, actores, cenógrafos, encenadores e coreógrafos regionais. “Este estudo pretende divulgar um acervo inédito sobre a dinamização de teatros de revista na Madeira”, salienta a SRE através de comunicado. Nesta edição pode-se ouvir canções originais de Dário Flores, Edmundo da Conceição Lomelino e Raul Abreu.

Tal como nos restantes números da colecção, é possível ouvir neste volume as gravações áudio de composições históricas madeirenses, visualizar e imprimir as partituras das peças gravadas, conhecer alguns dados biográficos sobre os músicos e o contexto em que actuaram. Todos os conteúdos podem ser visualizados num computador e as músicas podem ser ouvidas num leitor de CD ou no próprio computador.

Ao longo de mais uma década, o projecto ‘Coleção Madeira Música’ tem tido como principal propósito dar vida a obras musicais madeirenses e divulgá-las em formato didático-cultural.

Este projecto revelou muitas histórias acerca da música, nomeadamente, sobre “músicos, instituições, instrumentos e obras que tiveram uma grande relevância na sua época. Redescobriu a música sacra do passado, reconstituiu o percurso de instrumentos como o bandolim, o machete, o piano ou a viola na Madeira, recuperou as obras das orquestras de salão e valorizou o papel das bandas ao longo dos séculos XIX e XX na Região”, salienta a mesma nota. “Voltou a dar vida a partituras que foram criadas por personalidades que marcaram a vida musical madeirense, entre as quais destacam-se João Fradesso Belo, Ricardo Porfírio de Afonseca, António José Bernes, Candido Drumond de Vasconcelos, Manuel Monteiro Cabral, Nuno Graceliano Lino, César Rodrigues do Nascimento, Dário Flores, Luiz Peter Clode, Tony Amaral, Hélder Martins e Fernando Vaz, entre outros”, refere.

Esta iniciativa tem contado com a participação de alunos e professores assim como de músicos e de investigadores, não esquecendo o papel “essencial” dos professores, alunos e técnicos da DSEAM.

Entre os investigadores que colaboraram nesta colecção, salienta-se Alberto Vieira, falecido recentemente, personalidade da cultura madeirense a quem se presta aqui uma sentida homenagem.