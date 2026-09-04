Luís Neves e moção de censura marcam primeiras páginas

A situação de Luís Neves e a moção de censura apresentada pelo Chega ao Governo estão entre os temas em maior destaque na imprensa nacional desta sexta-feira, 4 de Setembro. Economia, saúde, violência e futebol completam as principais chamadas dos jornais.

O Público escreve que o Governo surge unido na defesa de Luís Neves, apesar de as críticas crescerem dentro do PSD, enquanto o Correio da Manhã avança que a Procuradoria-Geral da República confirmou a existência de cinco processos envolvendo o responsável.

O Nascer do Sol acrescenta que o discurso de Luís Neves não convenceu o Presidente da República, António José Seguro, e cita o próprio a afirmar que o seu lugar “está sempre à disposição do PM”.

A crise política prolonga-se através da moção de censura do Chega. O Jornal de Notícias destaca que o Parlamento vai interromper mais cedo as férias devido à iniciativa, enquanto o Expresso pergunta o que muda com a moção e responde, através de uma das suas fontes: “Nada”.

No plano económico, o Diário de Notícias noticia que o Governo está a preparar o Orçamento do Estado para 2027 com pouca margem para grandes medidas. O Jornal Económico vai no mesmo sentido, referindo que as decisões já tomadas e as regras europeias estão a “esmagar” a margem do próximo Orçamento. O Negócios, por seu turno, coloca Donald Trump no primeiro lugar da lista dos mais poderosos de 2026, destacando a influência do Presidente norte-americano sobre a política europeia.

O Expresso revela ainda que os juros fazem duplicar para 10 mil milhões de euros o custo das compras militares e que as Finanças vão devolver 2,7 mil milhões de euros. Já o Jornal Económico aponta a Saúde como a área com pior execução dos fundos da “bazuca” europeia e noticia que a TAP nunca pagou tanto pela compra de combustível.

Na área social, o Expresso destaca que os refúgios para vítimas de violência doméstica já acolhem mais crianças do que mulheres e alerta para esperas de sete meses por uma consulta relacionada com Alzheimer. O Jornal de Notícias assinala que o emprego está em níveis históricos, apesar de um em cada cinco jovens continuar desempregado.

Um ano depois da tragédia do elevador da Glória, o Expresso noticia que ainda não existem arguidos no processo, enquanto o Correio da Manhã dá destaque ao memorial dedicado às vítimas.

No desporto, Benfica, Sporting e FC Porto dominam as capas. O Record adianta que Palhinha está pronto para jogar 90 minutos frente ao Marítimo e confirma que o primeiro clássico entre FC Porto e Benfica será disputado a 20 de Setembro, às 20h30. O Jogo destaca a confiança de Francesco Farioli no plantel portista, enquanto A Bola noticia que o Sporting quer segurar Fresneda e avança que o Boavista “vai mesmo fechar portas”.