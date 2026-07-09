Capoeira Lounge com 70's 80's Rendez-Vous
Hot Stuff leva os maiores êxitos dos anos 70 e 80 ao Capoeira Lounge Bar esta noite. O concerto começa às 21:00 e a entrada é livre.
O ciclo de concertos de Verão no Capoeira Lounge Bar, no Caniço-de-Baixo, dá palco a bandas locais em registo de tributo ao vivo. Junte-se a nós nos serões mais animados desta estação.
Próximos concertos:
- Hot Stuff, 70’s 80’s Rendez-Vous - Quinta-feira, 09 de Julho, a partir 21:00
- Buena Vista Social Club - Quinta-feira, 16 de Julho, a partir 21:00
Capoeira
Lounge Bar
Rua Baden Powell, Complexo Balnear Lido, piso -2