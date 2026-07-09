Capoeira Lounge com 70's 80's Rendez-Vous

O ciclo de concertos de Verão no Capoeira Lounge Bar, no Caniço-de-Baixo, dá palco a bandas locais em registo de tributo ao vivo. Junte-se a nós nos serões mais animados desta estação.

Próximos concertos:

Hot Stuff, 70’s 80’s Rendez-Vous - Quinta-feira, 09 de Julho, a partir 21:00

Buena Vista Social Club - Quinta-feira, 16 de Julho, a partir 21:00

Capoeira Lounge Bar

Rua Baden Powell, Complexo Balnear Lido, piso -2