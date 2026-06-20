Land Rover Discovery Sport é o SUV de sete lugares ideal para a sua família

Se está à procura do SUV ideal para as grandes viagens em família, o stand do Megamotor tem a proposta perfeita para si. Esta semana, apresentamos o Land Rover Discovery Sport, um modelo que se destaca pela sua versatilidade e pela capacidade de transportar até sete passageiros.

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Equipado com um eficiente motor 2.0 diesel de 150 cavalos e caixa manual de seis velocidades, esta viatura evidencia-se ainda pelo visual desportivo do Pack R-Dynamic e por um pacote de equipamentos extra, onde se incluem as jantes de liga leve e os sensores de estacionamento dianteiros e traseiros.

Com matrícula de 2020 e cerca de 50 mil quilómetros, este SUV de sete lugares está disponível por 31 900 euros em pronto pagamento. Se preferir, existe a possibilidade de financiamento a partir de 434,66 euros por mês, sem necessidade de entrada inicial. Caso tenha uma viatura para troca, a retoma é possível, mesmo que ainda exista dívida associada*, e o automóvel inclui uma garantia de 18 meses por mútuo acordo.

Para mais informações, contacte o Megamotor através dos números 291934107 / 913454545 ou 913454540 ou então visite o stand na Estrada João Gonçalves Zarco, no centro do Caniço.

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*A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem poderá ser considerada vinculativa.