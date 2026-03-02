Subsídio de Mobilidade

Se é residente na Madeira ou nos Açores, ou estudante deslocado, tem direito ao reembolso parcial das suas passagens aéreas.

Com as novas regras, o processo é realizado online e pode consultar os passos do mesmo aqui.

Ao viajar com a Intertours disponibilizamos-lhe nos nossos balcões um serviço de apoio e orientação na utilização da plataforma e na submissão correta do seu pedido.

Evite erros, atrasos ou pedidos incompletos. Estamos prontos para ajudar.

Dirija-se a um dos nossos balcões ou contacte-nos:

Funchal

Avenida Arriaga, 30- 3.º, Funchal

291 208 900 (chamada para a rede fixa nacional) | [email protected]

De Segunda a Sexta – 09h00/12h30 e 14h00/18h00

Largo do Phelps, 18

291 208 920 (chamada para a rede fixa nacional) | [email protected]

De Segunda a Sexta – 09h00/13h00 e 14h00/18h00

Camacha

Est. Eng Abel de Freitas Vieira, Camacha Shopping, Loja C

291 923 880 (chamada para a rede fixa nacional) | [email protected] De Segunda a Sexta – 10h00 às 19h00