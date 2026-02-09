Realidades vs. ficções, nas opções governativas

1. Felicito António José Seguro pela vitória nas eleições presidenciais e faço votos que o exercício da sua presidência aconteça sob o lema: “O Presidente de Todos os Portugueses”, e que a sua presidência seja pautada pelo respeito pelas autonomias das ilhas e que compreenda, verdadeiramente, as especificidades dos ilhéus. Que as Regiões Autónomas não sirvam, apenas, para ter um Representante da República! Apesar da diferença de cor política/partidária, entre o Governo da República e o novo Chefe de Estado, e entre este e o Governo Regional da Madeira, espero que haja um respeito institucional entre todos e que o novo Chefe de Estado trate os madeirenses como “portugueses” e não como “portugueses de segunda”, como, prepotentemente, nos tem tratado o primeiro ministro e restante Governo da República! Veja-se o que nos têm feito em relação à questão do Subsídio Social de Mobilidade! Uma trapalhada para prejudicar os residentes na Madeira e nos Açores!

2. Uma outra “trapalhada”, tem sido a gestão do PRR na nossa Região! Principalmente nos dinheiros alocados às respostas sociais, nomeadamente para lares e unidades de cuidados continuados. Em resultado de um mau planeamento e sob a “febre eleitoral”, antes das eleições regionais e autárquicas, o Governo Regional, PSD/CDS, prometeu a construção de lares e unidades de cuidados continuados, que sabiam que não iriam executar! Mas ficava bem, porque o objetivo era “caçar votos” e não realizar as obras! Mais uma daquelas promessas que o Governo nos tem habituado, antes das eleições! E, depois, vem a tutela, a Secretaria Regional da Inclusão, falar em mudança de estratégia e que está tudo controlado! Perderam-se 400 camas, mas a resposta da tutela é que vão ser criadas 180 novas vagas e serão requalificadas 400! Não interessa o que se perdeu (porque na verdade, sabiam que não iriam concretizar esse objetivo!...) mas sim as camas que irão ser requalificadas! Uma resposta à moda de um PSD que governa para uma “realidade virtual” e toma “decisões de gabinete”. Só interessa ver e falar da realidade que lhes convém!

3. Mais uma trapalhada na rede de cuidados continuados, pois o relatório do tribunal de contas apresenta negligência grave nesta rede. Ou seja, a implementação da Rede de Cuidados Continuados e Integrados da Madeira - para além de já não ser construída uma unidade e perdeu-se 7 milhões de euros do PRR – está marcada por irregularidades graves, supostamente com pagamentos indevidos em valores de milhões de euros, com realce para o financiamento da Associação Atalaia Living Care, bem conhecida do Governo Regional. Pois, é a mesma associação que antes de abrir o concurso público para a gestão do Lar Bela Vista, o Secretário Regional da Saúde já anunciava que seria esta associação (uma IPSS) a gerir esse lar. Mais um caso para investigação pelo Ministério Público!

4. O Grupo Parlamentar do JPP congratula-se por, mais uma vez, ter contribuído para promover o enriquecimento cultural dos nossos idosos. Agora, por via do programa “Parlamento Sénior”. Uma iniciativa que visa promover a participação cívica e política dos nossos idosos e que inclui uma sessão anual na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. O programa Parlamento Sénior, teve o seu ponto de partida no dia 16 de setembro de 2025, com a entrada nos Serviços Administrativos da Assembleia, do Projeto de Resolução do JPP, com este objetivo.