Ofereça mimos a quem mais ama

O dia mais romântico do ano está a chegar e, por isso, está na altura de começar a planear o que vai oferecer à pessoa que considera ser a mais especial da sua vida.

Em vez de optar pelos presentes habituais, porque não surpreender a sua cara-metade com experiências únicas e memoráveis?

Este ano, a Intertours apresenta algumas ofertas irresistíveis que vão tornar este dia inesquecível, repleto de romantismo e cumplicidade.

Esperamos que as ofertas que partilhamos aqui despertem a sua inspiração! Independentemente da sua escolha, o essencial é celebrar o amor de uma maneira verdadeiramente única e cheia de significado.

Desejamos-lhe um feliz Dia de São Valentim!

Experiência de Spa

Nada supera a sensação de puro relaxamento. Mime a sua alma gémea com uma experiência de spa, onde ambos poderão desfrutar de tratamentos revigorantes e momentos de paz e tranquilidade.

Esta é a oportunidade perfeita para o casal se desconectar do stress do dia-a-dia e se reconectar mutuamente.

Experiências a dois na Ilha da Madeira

Desde experiências gastronómicas e passeios culturais até aventuras emocionantes pelos trilhos da região e canyoning.

Viva momentos únicos e inesquecíveis com a sua cara-metade na Ilha da Madeira.

Escapadinha Cá Dentro

Explore a beleza natural e romântica da Ilha da Madeira numa escapadinha especial.

Celebre o São Valentim de forma aconchegante e inesquecível, aproveitando as vistas deslumbrantes sobre o oceano e as paisagens exuberantes que a ilha lhe proporciona.

Explore aqui as nossas sugestões de escapadinhas de São Valentim na Ilha da Madeira:

Quinta da Serra – Bio Hotel

Madeira | Especial São Valentim na Quinta da Serra Bio Hotel

Dreams Madeira Resort

Madeira | Especial São Valentim no Dreams Madeira Resort

Estadia Romântica em Portugal

De norte a sul de Portugal existem lugares encantadores, ideais para uma estadia a dois.

Opte por um hotel boutique no coração de Lisboa, uma pousada histórica no Porto ou um retiro tranquilo no Algarve.

Descubram juntos a riqueza e a diversidade do nosso país.

Escapadinhas Românticas pelo Mundo

Que tal transformar este Dia de São Valentim numa aventura europeia?

Escolha uma cidade cativante para explorar a dois. De Paris a Veneza, cada cidade oferece uma experiência única que certamente ficará gravada na sua história de amor.

Cheque Viagem

Ofereça um cheque viagem! Dê asas à sua imaginação, pois, este presente será o ponto de partida para aquela viagem, escapadinha ou experiência que sempre sonhou fazer em casal.

Tanto o preço como a disponibilidade de cada oferta estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.

Para informações mais detalhadas ou reservas, contacte a Intertours através do 291208920 ou do email [email protected]

