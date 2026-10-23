Mais Santa Cruz critica gastos de cinco milhões em festas e atrasos na habitação

A Coligação Mais Santa Cruz, formada pelo PSD e CDS-PP, criticou a gestão da Câmara Municipal de Santa Cruz na área da habitação, contrapondo os "5 milhões de euros para festas e arraiais e cerca de 350 mil euros para a compra de flores" ao atraso na concretização de soluções habitacionais para as famílias do concelho.

Em comunicado, na sequência da reunião de ontem da Assembleia Municipal, os deputados municipais da coligação consideram que a falta de respostas para as dificuldades no acesso à habitação resulta de opções políticas e de prioridades definidas pelo executivo liderado pelo JPP.

Segundo a oposição, a autarquia alegou falta de capacidade financeira quando foi necessário assegurar cerca de dois milhões de euros para avançar com soluções ao abrigo do programa 1.º Direito. No entanto, ao longo dos últimos oito anos, terá canalizado cerca de cinco milhões de euros para festas e arraiais e aproximadamente 350 mil euros para a compra de flores.

Para a coligação, estes valores justificam o questionamento das prioridades do executivo, numa altura em que, sustenta, muitas famílias continuam a enfrentar dificuldades para encontrar habitação a preços acessíveis.

'Mais Santa Cruz' refere ainda que votou favoravelmente a Carta Municipal da Habitação, apesar de considerar que o documento apresenta lacunas e insuficiências. A coligação justifica a posição por entender que é preferível existir um instrumento de orientação, ainda que incompleto, do que não haver planeamento nesta área.

Contudo, critica o facto de o documento surgir apenas após 13 anos de governação do JPP no município, questionando a demora na apresentação de uma resposta para um dos principais problemas do concelho.

Os deputados municipais defendem a adopção de políticas de habitação que permitam aumentar a oferta, apoiar os jovens e ajudar as famílias, considerando que o executivo deve assumir a responsabilidade de planear e executar medidas concretas.