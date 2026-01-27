Clínica Veterinária | Biovetnatura

Prestamos cuidados de saúde veterinária completos e diferenciados, dedicados a animais de companhia e animais de produção, com uma abordagem clínica rigorosa, próxima e orientada para o bem-estar animal.

Asseguramos acompanhamento personalizado, quer em contexto clínico, quer no conforto da sua casa ou exploração.

Serviços:

Consultas e vacinação;

Consultas ao domicílio;

Análises clínicas e meios de diagnóstico auxiliares;

Cirurgia geral;

Serviço de enfermagem e acompanhamento clínico;

Identificação electrónica ( microchip )

) Geriatria;

Atendimento a grandes animais.

Na Biovetnatura, acreditamos que a medicina veterinária de qualidade assenta na confiança, no conhecimento técnico e na proximidade com os tutores e produtores.

