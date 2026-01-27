Clínica Veterinária | Biovetnatura
Prestamos cuidados de saúde veterinária completos e diferenciados, dedicados a animais de companhia e animais de produção, com uma abordagem clínica rigorosa, próxima e orientada para o bem-estar animal.
Asseguramos acompanhamento personalizado, quer em contexto clínico, quer no conforto da sua casa ou exploração.
Serviços:
- Consultas e vacinação;
- Consultas ao domicílio;
- Análises clínicas e meios de diagnóstico auxiliares;
- Cirurgia geral;
- Serviço de enfermagem e acompanhamento clínico;
- Identificação electrónica (microchip)
- Geriatria;
- Atendimento a grandes animais.
Na Biovetnatura, acreditamos que a medicina veterinária de qualidade assenta na confiança, no conhecimento técnico e na proximidade com os tutores e produtores.
👉 Ligue-nos: 966 529 489 | 291 575 122
Nós cuidamos!
Pode ainda contactar-nos pela via alternativa: [email protected]
Para mais informações, consulte:
https://www.facebook.com/biovetnatura
https://www.instagram.com/biovetnatura