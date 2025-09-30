Frescura que dura e poupança que se nota com o frigorífico da Hisense

Um frigorífico Total No Frost dispensa totalmente a descongelação do congelador e está apto a limitar a formação de mofo ou de odores desagradáveis no interior do frigorífico, graças a um sistema constituído por um único motor, com um único evaporador, a um dispositivo de ventilação e ao tratamento do ar, que impede a formação de gelo, inalando os vapores produzidos pelos alimentos.

Essa tecnologia está agora mais acessível na Raimundo Ramos através do frigorífico Hisense que se encontra em promoção. Passou de 799 euros para 679 euros, o que equivale a uma poupança superior a 100 euros.

Este eletrodoméstico oferece iluminação LED para uma visibilidade perfeita e sistema de refrigeração que ajuda a manter a humidade ideal para preservar frutas e legumes durante mais tempo.

Com um sistema Multi Airflow, indicador de temperatura digital, função ‘Férias’ e quatro prateleiras de vidro, é uma escolha acertada para famílias numerosas ou para quem precisa de espaço extra na hora de armazenar alimentos e bebidas.

Promoção válida até fim de stock.

Raimundo Ramos - Experiência, Profissionalismo e Rigor

Estrada Da Adega N.º 158 Campanário, Ribeira Brava, Portugal

Telefone: 924 171 510

Email: [email protected]

Visite o Facebook e o site para ficar a conhecer melhor os produtos da empresa!