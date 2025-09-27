Venha celebrar o Natal no Castanheiro Boutique Hotel

O Castanheiro Boutique Hotel convida empresas, grupos de amigos e famílias a celebrar o Natal no Restaurante Tipografia, um espaço elegante, com um ambiente acolhedor que o ajudará a sentir a magia natalícia.

Este ano, os convívios realizam-se tanto em horário de almoço como de jantar e a equipa do Restaurante Tipografia tem preparadas várias propostas gastronómicas à escolha, oferecendo maior flexibilidade às necessidades de cada grupo.

Entre em contacto com o Castanheiro Boutique Hotel e prepare já um convívio de Natal à sua medida!

E para ficar a par de mais novidades e eventos, aconselhamos que siga também o Castanheiro Boutique Hotel nas redes sociais.

Informações e reservas:

+351 291 200 100

[email protected]

Rua do Castanheiro, 31, 9000-081 Funchal, Madeira

Redes Sociais:

bit.ly/castanheiroboutiquehotel facebook.com/castanheiroboutiquehotel

instagram.com/castanheiro_boutique_hotel