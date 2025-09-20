Megamotor com o Porsche Cayman dos seus sonhos

“Não encontrava o carro dos meus sonhos, por isso decidi projetá-lo.” Foi assim que Ferdinand Porsche descreveu o ponto de partida de uma história que mudou o mundo automóvel. Hoje, esse legado materializa-se em modelos que continuam a despertar desejo e adrenalina.

No Megamotor, tem a oportunidade de conhecer de perto o Porsche Cayman 718 0 GTS, de 2022, num vermelho que não passa despercebido. Com 400 cavalos de potência, motor 4.0 de seis cilindros e caixa automática de sete velocidades com patilhas no volante, esta máquina foi pensada para oferecer emoção em cada curva e prazer em cada quilómetro.

Sendo a versão GTS, distingue-se pelos detalhes exclusivos e pela generosidade nos extras, como é o caso dos estofos em pele, GPS integrado, regulador de velocidade, proteção solar nas janelas traseiras e muito mais.

O seu valor comercial é de 119 000 euros

