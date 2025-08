Catástrofes naturais causam 116 mil milhões de euros em perdas no mundo no 1.º semestre

As catástrofes naturais causaram 135.000 milhões de dólares (116.600 milhões de euros) em perdas económicas a nível mundial no primeiro semestre, contra 123.000 milhões de dólares no período homólogo, segundo uma primeira estimativa hoje publicada.

Os danos, agravados pelos incêndios em Los Angeles e pelas fortes tempestades nos Estados Unidos, elevaram a fatura das seguradoras por catástrofes naturais para 80.000 milhões de dólares (69.100 milhões de euros), contra 62.000 milhões de dólares (53.600 milhões de euros) no primeiro semestre de 2024, informou a resseguradora Swiss Re em comunicado.