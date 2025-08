Presidente da UEFA destaca "líder e verdadeiro guerreiro"

O presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, lamentou hoje a morte de Jorge Costa, antigo capitão do FC Porto, lembrando que o defesa central era "um líder e um verdadeiro guerreiro que inspirou gerações".

"Era um líder e um verdadeiro guerreiro que inspirou gerações. Personificava coragem, resiliência e lealdade", declarou Ceferin.

O líder do organismo de cúpula do futebol europeu notou a "profunda tristeza" que a notícia da morte provocou no seio da UEFA, que considera Jorge Costa uma "lenda".

"Jorge era mais do que um jogador de futebol", acrescentou.

O antigo jogador do FC Porto, e até agora diretor para o futebol profissional dos 'dragões', morreu hoje aos 53 anos, na sequência de uma paragem cardiorrespiratória.

Fonte do Hospital de São João disse à Lusa que Jorge Costa "entrou em paragem cardiorrespiratória na sala de emergência" daquele centro hospitalar, para onde foi transportado, depois de se ter sentido mal no centro de estágios do clube, no Olival, em Vila Nova de Gaia.

Jorge Costa representou os 'dragões' em 383 jogos oficiais, entre 1992 e 2005, e capitaneou o emblema durante várias épocas, tendo conquistado uma Liga dos Campeões, uma Taça UEFA, uma Taça Intercontinental, oito títulos de campeão nacional, cinco Taças de Portugal e cinco Supertaças.

Pela seleção principal portuguesa foi internacional 50 vezes, tendo ainda conquistado o Mundial de sub-20 de 1991.