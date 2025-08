Região perdeu mais de 2 mil eleitores

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO deste sábado, 2 de Agosto, dá conta que desde as últimas eleições autárquicas, em 2021, a Madeira registou uma redução de 2.144 votantes. Distribuição pelas 54 freguesias revela a mobilidade da população.

‘Regra’ de Albuquerque fecharia metade dos alojamentos locais

Presidente do Governo defendeu, na passada quarta-feira, a suspensão do AL em habitação colectiva. O DIÁRIO fez as contas no caso de a medida, caso fosse aplicada com efeitos retroactivos. Fique a saber os possíveis impactos.

Destaque ainda para a reportagem que integra o ciclo de trabalhos jornalísticos que antecedem as Eleições Autárquicas: Porto Santo quer ver jovens a regressar - Na Ilha Dourada, a saúde e os transportes encabeçam a lista de problemas por resolver. Negócios apontam sazonalidade.

Luta cerrada pela liderança

Diego Ruiloba termina o segundo dia do Rali da Madeira na frente, com o madeirense João Silva no encalço - a apenas 6,6 segundos. Milhares em festa a assistir às classificativas.

No Turismo revelamos: Recorde de voos e lugares em Agosto.

