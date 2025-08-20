Seat Ibiza – Eficiência e estilo num só carro

O Seat Ibiza com 80 cavalos a gasolina é a escolha perfeita para quem procura um carro prático, económico e cheio de estilo.

Compacto por fora e espaçoso por dentro, oferece condução ágil, ideal tanto para a cidade como para viagens mais longas.

· Motor fiável e económico;

· Excelente comportamento em estrada;

· Design moderno e jovem;

· Conforto e praticidade no dia-a-dia.

Um carro versátil que alia baixo consumo a uma condução divertida e segura.

Este automóvel está disponível para test drive na VirtualcarBarreiros.

Contacte a Virtualcar:

Virtualcar Barreiros

291147041

966437993

961928678

Virtualcar Santo António

291652704

915325758

