Seat Ibiza – Eficiência e estilo num só carro
O Seat Ibiza com 80 cavalos a gasolina é a escolha perfeita para quem procura um carro prático, económico e cheio de estilo.
Compacto por fora e espaçoso por dentro, oferece condução ágil, ideal tanto para a cidade como para viagens mais longas.
· Motor fiável e económico;
· Excelente comportamento em estrada;
· Design moderno e jovem;
· Conforto e praticidade no dia-a-dia.
Um carro versátil que alia baixo consumo a uma condução divertida e segura.
Este automóvel está disponível para test drive na VirtualcarBarreiros.
Contacte a Virtualcar:
Virtualcar Barreiros
291147041
966437993
961928678
Virtualcar Santo António
291652704
915325758
