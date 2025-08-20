 DNOTICIAS.PT
Patrocinado VIRTUALCAR

Seat Ibiza – Eficiência e estilo num só carro

None Ver Galeria

O Seat Ibiza com 80 cavalos a gasolina é a escolha perfeita para quem procura um carro prático, económico e cheio de estilo.

Compacto por fora e espaçoso por dentro, oferece condução ágil, ideal tanto para a cidade como para viagens mais longas.

·         Motor fiável e económico;

·         Excelente comportamento em estrada;

·         Design moderno e jovem;

·         Conforto e praticidade no dia-a-dia.

Um carro versátil que alia baixo consumo a uma condução divertida e segura.

Este automóvel está disponível para test drive na VirtualcarBarreiros.

Contacte a Virtualcar:

Virtualcar Barreiros
291147041
966437993
961928678

Virtualcar Santo António
291652704
915325758

Clique aqui para ficar a conhecer todos os automóveis disponíveis.  