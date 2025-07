Rússia cancela desfile naval no Dia da Marinha por motivos de segurança

A Rússia cancelou hoje o desfile naval em São Petersburgo, no âmbito do Dia Marinha, devido a questões de segurança, anunciou o Kremlin, sem adiantar mais pormenores.

"Deve-se à situação geral. A segurança é primordial", disse o porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov, após ser questionado por um jornalista, citado pela agência de notícias TASS.

Esta é a primeira vez que o evento é cancelado em oito anos, desde a sua primeira edição, em 2017.

Além do desfile naval, também não haverá fogo de artifício, segundo o comité de transportes da cidade.

No ano passado, 200 navios e embarcações participaram no desfile.

O Presidente russo, Vladimir Putin, congratulou hoje a Marinha Russa num comunicado e elogiou a sua capacidade de defender o país.

"As forças navais desempenham um papel vital para garantir a defesa e a segurança da Rússia e proteger os seus interesses legítimos nos oceanos", refere o comunicado publicado no 'site' do Kremlin.

Putin recordou que, este ano, foi aprovada a nova estratégia para o desenvolvimento da Marinha Russa até 2050, com o objetivo de lhe permitir "adaptar-se rapidamente a quaisquer mudanças estratégicas".

A Rússia, que iniciou um ataque contra a Ucrânia em fevereiro de 2022, bombardeando as suas cidades e vilas diariamente, tem sido alvo de ataques diários de drones ucranianos nos últimos meses.

Cerca de uma centena destes drones ucranianos foram abatidos pelas defesas aéreas russas durante a noite de sábado para domingo, segundo o Ministério da Defesa russo.

Mais de dez drones foram intercetados na região de Leninegrado, perto de São Petersburgo, onde uma mulher ficou ferida, lamentou o governador regional, Alexander Drozdenko, no serviço de mensagens Telegram.

O ataque interrompeu também as operações no aeroporto Pulkovo de São Petersburgo, onde dezenas de voos foram atrasados, segundo as autoridades aeroportuárias.