Alberto Paulo, o primeiro madeirense que se qualificou para uma final de um Europeu

O atleta madeirense Alberto Paulo fez história, há 15 anos, ao apurar-se para a final dos 3 mil metros obstáculos no Europeu de Atletismo, que decorria em Barcelona. Foi a primeira vez que um madeirense conseguiu um lugar na final de um campeonato europeu de atletismo.

Alberto Paulo completou a prova em 8.30,26 minutos, conseguindo o sexto tempo no conjunto das eliminatórias. Além disso, foi o único dos três portugueses que correram as meias-finais a garantir o apuramento para a derradeira.

O jovem atleta tinha, em 2010, 24 anos e vestia as cores do Marítimo. “Senti muita dificuldade. Houve alturas em que tive um pouco de dúvida e se conseguiria mesmo me qualificar mesmo por tempos. A determinada altura comecei a sentir-me mais à vontade e na parte final consegui acelerar um bocado mais. Aumentei o ritmo e cheguei ao quarto lugar”, descrevia.

Na altura, Policarpo Gouveia admitia que Alberto Paulo teria que procurar melhores condições de treino fora da Região.