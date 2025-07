PJ detém dois estrangeiros e apreende duas toneladas de canábis em Mação

A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois cidadãos estrangeiros e apreendeu cerca de duas toneladas de canábis, no âmbito da operação "Ortiga", realizada na zona de Mação, no distrito de Santarém, anunciou hoje aquela força policial.

Em comunicado, a PJ adiantou que a investigação visou um grupo criminoso dedicado à "introdução de grandes quantidades de canábis em mercados europeus e africanos", através da utilização fraudulenta de empresas farmacêuticas.

De acordo com a nota, o grupo, composto por cidadãos nacionais e estrangeiros, terá adquirido várias empresas do setor farmacêutico autorizadas a comercializar canábis medicinal, com o objetivo de facilitar o tráfico.

"No âmbito das investigações, foi possível determinar que um grupo criminoso, constituído por diversos cidadãos nacionais e estrangeiros, após proceder à aquisição de várias empresas farmacêuticas, infiltraram diversas sociedades comerciais licenciadas para o comércio por grosso, importação e exportação de canábis medicinal", lê-se no comunicado.

A PJ referiu ainda que os suspeitos aproveitaram-se das falhas no sistema de fiscalização e controlo de exportações de canábis medicinal em Portugal, utilizando documentação e certificados falsos para enviar milhares de quilos da substância para mercados ilícitos.

Segundo a PJ, a operação foi conduzida pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, no seguimento de uma investigação iniciada no início do mês em cooperação com a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed).

A nota adiantou ainda que a investigação permitiu interromper a atividade criminosa, que decorria há vários meses.

Os dois detidos foram presentes à autoridade judiciária competente, tendo-lhes sido aplicadas medidas de coação não detentivas.