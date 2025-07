Costa pede à China "responsabilidade de contribuir" para a paz

O presidente do Conselho Europeu pediu hoje à China "responsabilidade para contribuir para uma paz justa e duradoura na Ucrânia" e um reforço da cooperação com Pequim para resolver os desafios geopolíticos globais.

"Tivemos uma conversa franca e aberta sobre as preocupações de fundo Ada União Europeia, incluindo desequilíbrios económicos e comerciais, e a responsabilidade da China para contribuir para uma paz justa e duradoura na Ucrânia", escreveu António Costa nas redes sociais, depois de um encontro com o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi.

O presidente do Conselho Europeu disse que quer os 27 do bloco comunitário e a China a "trabalhar em conjunto para fortalecer as regras internacionais que assentem no multilateralismo, para resolver os desafios globais, como as alterações climáticas".

Por ocasião do 50.º aniversário das relações entre a China e a União Europeia, o ex-primeiro-ministro português apontou a cimeira com Pequim que está marcada para os dias 24 e 25 deste mês.