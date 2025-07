NOS não investe "nem mais um euro" na rede móvel dada imprevisibilidade do espectro

O presidente executivo (CEO) da NOS afirmou hoje que a empresa não vai investir nem mais um euro na rede móvel devido à imprevisibilidade em relação ao espectro, já que o investimento não tem retorno no horizonte temporal.

Miguel Almeida falava no segundo e último dia do 34.º congresso da APDC que decorreu na Culturgest, em Lisboa, com o mote 'Business & Science Working Together' (Negócio & Ciência a Trabalhar Juntos).

Questionado sobre se a operadora precisa de mais espectro, o gestor foi perentório: "Nós não temos necessidade de mais espectro. Aquilo que nós temos necessidade é ter previsibilidade sobre esse espectro", salientou.

Agora, "aquilo que vai condicionar o nosso investimento neste momento" tem a ver a imprevisibilidade em relação ao espectro para 2027, altura em que tem de ser renovado.

O que "posso dizer e garantir é que a NOS não vai fazer nem mais um euro de investimento na rede móvel", asseverou.

O gestor explicou que "qualquer investimento na rede móvel não tem tempo de se pagar neste horizonte temporal", rematou.