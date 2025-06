Inundações súbitas provocam 11 mortos no noroeste do Paquistão

Onze pessoas morreram em resultado de inundações súbitas no noroeste montanhoso do Paquistão, no início da estação das monções, anunciou esta madrugada a autoridade de gestão de catástrofes da província de Khyber-Pakhtunkhwa.

"Inundações súbitas causaram 11 mortos, incluindo quatro crianças e três mulheres, e seis feridos" na sexta-feira, enquanto "56 casas foram danificadas, incluindo seis totalmente destruídas", indica um relatório desta autoridade.

O documento refere que 10 pessoas morreram no vale do Swat, onde, segundo a comunicação social local, a enchente repentina de um rio arrastou famílias que estavam nas margens.

O serviço nacional de meteorologia alertou para os riscos de chuvas abundantes e possíveis enxurradas até pelo menos terça-feira.

Em maio, pelo menos 24 pessoas morreram na sequência de violentas tempestades no Paquistão, que sofreu vários episódios meteorológicos extremos na primavera, como tempestades de granizo de uma violência sem precedentes.

O Paquistão, com 240 milhões de habitantes, é um dos países mais vulneráveis do mundo aos efeitos das alterações climáticas.