Pugilista mexicano Julio César Chávez JR foi detido pelo ICE para ser deportado

O famoso pugilista mexicano Julio César Chávez Jr foi preso por ter ultrapassado o prazo de validade do seu visto e ter mentido, pelo que será deportado para o México, onde enfrenta acusações de crime organizado, informaram hoje as autoridades federais dos EUA.

A prisão ocorreu poucos dias depois do ex-campeão dos pesos médios ter perdido uma luta contra o influenciador que tornou-se também pugilista Jake Paul em Anaheim, Califórnia.

O Departamento de Segurança Interna disse que as autoridades determinaram que Chávez deveria ser preso em 27 de junho, um dia antes da luta. Mas não ficou claro por que esperaram para agir só dias após o evento de alto nível.

O pugilista de 39 anos foi preso na quarta-feira por um grande número de agentes federais enquanto andava de scooter em frente à sua casa, em Studio City, de acordo com o advogado de Chávez, Michael Goldstein.

"As alegações atuais são ultrajantes e simplesmente mais uma manchete para aterrorizar a comunidade", afirmou Goldstein.

Muitas pessoas no sul da Califórnia estão nervosas com o aumento das detenções de imigrantes, o que provocou protestos e o envio de tropas da Guarda Nacional e dos fuzileiros navais dos EUA para o centro de Los Angeles.

Goldstein não sabia onde Chávez estava detido até à manhã desta quinta-feira, mas disse que o seu cliente deveria comparecer em tribunal na segunda-feira, respondendo às acusações de posse de armas do ano passado, e que deveriam fornecer uma atualização sobre o progresso num processo de abuso de substâncias.

Os agentes do Departamento de Imigração e Alfândega detiveram Chávez por ter ultrapassado o prazo de validade de um visto de turista que expirou em fevereiro de 2024, depois de ter entrado no país em agosto de 2023, informou o Departamento de Segurança Interna.

NEW; Through federal sources, I have obtained video of ICE arresting Mexican boxer Julio Cesar Chavez Jr. Wednesday in Studio City, CA. The boxer is accused of being affiliated with the Sinaloa Cartel. pic.twitter.com/FpD0v4aTta — Matthew Seedorff (@MattSeedorff) July 3, 2025

Chávez também apresentou várias declarações fraudulentas ao solicitar um cartão verde a 2 de abril de 2024, com base no seu casamento com uma cidadã americana, Frida Muñoz, informou a agência.

O seu parceiro anterior era Édgar Guzmán López, o filho, já falecido, do chefe do cartel de Sinaloa, Joaquin "El Chapo" Guzman, que está preso.

Os Serviços de Cidadania e Imigração dos EUA alertaram o ICE sobre Chávez em 17 de dezembro, dizendo que ele "é uma ameaça flagrante à segurança pública" e, mesmo assim, ele foi autorizado a voltar ao país sem visto a 4 de janeiro sob o governo Biden, informou a agência.

As autoridades americanas disseram que o pugilista tem um mandado de prisão ativo no México pelo seu envolvimento no crime organizado e tráfico de armas de fogo, munições e explosivos, e acredita-se que seja um afiliado do Cartel de Sinaloa.

A Procuradoria-Geral do México disse que iniciou os procedimentos de extradição de "Julio "C", que tem um mandado de prisão no México desde março de 2023 por crime organizado e tráfico de armas.

Um agente federal que falou sob condição de anonimato com a agência de notícias de The Associated Press porque não estava autorizado a falar publicamente sobre o assunto, confirmou que "Julio C" é Chávez Jr.

Antes da sua luta contra Paul no sábado, Chávez tinha lutado apenas uma vez, desde 2021, tendo caído para inúmeros níveis baixos durante uma longa carreira no boxe.