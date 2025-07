Avião com 49 pessoas desaparece do radar no extremo oriente da Rússia

Uma avião Antonov An-24 com 49 pessoas a bordo desapareceu hoje do radar na região de Amur, no extremo oriente da Rússia, informaram as autoridades locais.

"A comunicação com a aeronave foi perdida a vários quilómetros do aeroporto na cidade de Tynda", informou o Ministério das Situações de Emergência russo em comunicado.

De acordo com informações preliminares fornecidas pelo governador da região de Amur, Vasili Orlov, o An-24 transportava 43 passageiros, incluindo cinco crianças, e uma tripulação de seis pessoas.

"Todas as forças e recursos necessários foram alocados para as buscas pela aeronave", afirmou Orlov no seu canal de Telegram.

A aeronave, pertencente à empresa Angara, fazia a ligação entre as cidades de Blagoveshchensk e Tynda.